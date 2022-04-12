Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» снизил ценник Тилеманса до 30 миллионов евро

12 Апреля 2022 • 10:54 Комментировать

Согласно сообщению испанского издания Fichajes, запрашиваемая «Лестером» цена за Юри Тилеманса упала до 30 миллионов евро. Бельгийский полузащитник является целью «Реала», «Арсенала» и «Ливерпуля» из-за возможного перехода в летнее трансферное окно.

На сегодняшний день бельгиец сыграл за «Лестер» 147 раз, забив при этом 24 гола и отдав 22 передачи. Контракт футболиста заканчивается летом следующего года и, скорее всего, он покинет клуб в летнее межсезонье.

Сообщается, что Тилеманс стремится присоединиться к «Реалу», а это означает, что «Арсеналу» и «Ливерпулю» предстоит непростая задача убедить бельгийского футболиста остаться в Премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» собирается усилиться двумя игроками из «Брайтона»
11:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и Роналду связались с семьёй мальчика, которому Криштиану разбил телефон 1
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» снизил ценник Тилеманса до 30 миллионов евро
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Арсенал» и «Бавария» - главные претенденты на Рэшфорда
10:42 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски отказался от сладкого по совету Конте 1
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не будет наказывать Роналду за инцидент с ребёнком
10:27 · Англия. Премьер-лига
В Италии обсуждают, почему Канселу не прижился в «Ювентусе» 1
10:23 · Англия. Премьер-лига
Рангник разочаровался в селекционной службе «Манчестер Юнайтед»
10:11 · Англия. Премьер-лига
Грилиш в восторге от совместной работы с Гвардиолой
09:49 · Англия. Премьер-лига
Пайе: «Мной интересовался «Манчестер Юнайтед», но я решил вернуться в Марсель»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: Если Салах уйдёт из «Ливерпуля», то потеряет своё наследие в клубе
09:37 · Англия. Премьер-лига
Боссы «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы тен Хаг участвовал в трансферной политике клуба
09:33 · Англия. Премьер-лига
Тоуни: «Уверен, что Эриксен останется в «Брентфорде»
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет выкупить Лукмана у «Лейпцига»
Все новости
Рекомендуем