«Лестер» снизил ценник Тилеманса до 30 миллионов евро

Согласно сообщению испанского издания Fichajes, запрашиваемая «Лестером» цена за Юри Тилеманса упала до 30 миллионов евро. Бельгийский полузащитник является целью «Реала», «Арсенала» и «Ливерпуля» из-за возможного перехода в летнее трансферное окно.

На сегодняшний день бельгиец сыграл за «Лестер» 147 раз, забив при этом 24 гола и отдав 22 передачи. Контракт футболиста заканчивается летом следующего года и, скорее всего, он покинет клуб в летнее межсезонье.

Сообщается, что Тилеманс стремится присоединиться к «Реалу», а это означает, что «Арсеналу» и «Ливерпулю» предстоит непростая задача убедить бельгийского футболиста остаться в Премьер-лиге.