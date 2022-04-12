«Реал», «Арсенал» и «Бавария» - главные претенденты на Рэшфорда

Согласно сообщению испанского издания SPORT, Маркус Рэшфорд попал в поле зрения мюнхенской «Баварии» из-за возможного перехода в летнее трансферное окно. Нападающий «Манчестер Юнайтед» также является целью «Реала» и «Арсенала».

На счету 24-летнего футболиста пять голов и две передачи в 27 матчах во всех соревнованиях. После того, как Рэшфорд стал реже выходить в стартовом составе под руководством Ральфа Рангника, он обдумывает свое будущее в «Манчестер Юнайтед».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2023 году.