Кулушевски отказался от сладкого по совету Конте

Шведский полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски по совету Антонио Конте отказался от сладкого и занялся йогой.

По информации Daily Mail, 21-шведский футболист прислушался к советам итальянского тренера «Тоттенхэма» и решил отказаться от газировки, жвачки и сладкого. Теперь Кулушевски пьёт только воду без газа или протеиновые напитки. Деян также активно занялся йогой и начал часто медитировать.

Напомним, что в этом сезоне Деян Кулушевски провёл в составе «шпор» в АПЛ 11 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью ассистами.