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В Италии обсуждают, почему Канселу не прижился в «Ювентусе»

12 Апреля 2022 • 10:27 Комментировать (1)

Итальянские журналисты назвали одной из причин, почему защитник Жоау Канселу покинул клуб, тактические ошибки португальца.

Защитник сборной Португалии был куплен «Ювентусом» у «Валенсии» в 2018 году за 40 миллионов евро, а год спустя продан за 65 миллионов евро, что принесло очень хорошую прибыль. Однако, наблюдая за успехами игрока в «Манчестер Сити», фанаты недоумевают, почему у португальца не получилось в «Ювентусе».

В сообщениях журналистов Макса Нероцци и Фабианы Делла Валле, связанных с «Ювентусом», говорится, что решение о продаже Канселу было вызвано общеклубной оценкой его игры. Они предположили, что португальский правый защитник был тактически наивен, продолжал совершать те же ошибки в защите и не показывал признаков улучшения.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Жоау Канселу
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