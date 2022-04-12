Рангник разочаровался в селекционной службе «Манчестер Юнайтед»

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник разочаровался в работе селекционной службы «красных дьяволов».

По информации ESPN, 63-летний немецкий специалист ещё в декабре прошлого года запросил у скаутов манчестерского клуба отчёт о полузащитнике «Лейпцига» Кристофере Нкунку. Ответ скаутов разочаровал Рангника, так как селекционная служба «Юнайтед» так и не смогла составить нормальный отчёт о Нкунку.

Напомним, что на данный момент «красные дьяволы» под шефством Рангника занимают седьмую строчку в таблице АПЛ.