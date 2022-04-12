Грилиш в восторге от совместной работы с Гвардиолой

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился с журналистами своими впечатлениями от совместной работы с тренером Хосепом Гвардиолой.

Грилиш заявил, что Гвардиола просто невероятный тренер, который зависим от футбола. Джек отметил, что у него не хватит слов для того, чтобы хорошо описать все достоинства испанского специалиста. Полузащитник добавил, что Гвардиола выигрывает матчи в одиночку благодаря тактике и грамотному настрою, а футболисты просто выходят на поле и выполняют свою работу.

Напомним, что на данный момент «горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ.