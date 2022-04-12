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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: Если Салах уйдёт из «Ливерпуля», то потеряет своё наследие в клубе

12 Апреля 2022 • 09:45 Комментировать

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможном уходе египетского нападающего Мохамеда Салаха.

Каррагер сказал, что боссы «Ливерпуля» вряд ли сильно улучшат своё предложение в ближайшее время. Джейми отметил, что Салах всё равно получит невероятный контракт и получит возможность и дальше играть за одну из сильнейших команд в мире. Экс-игрок добавил, что если Мохамед уйдёт из «Ливерпуля», то может потерять своё наследие в мерсисайдском клубе.

Напомним, что в этом сезоне Мохамед Салах провёл в английском чемпионате 29 матчей, в которых отметился 20 забитыми мячами и 11 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Английская Премьер-лига Мохамед Салах
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