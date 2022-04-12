Боссы «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы тен Хаг участвовал в трансферной политике клуба

Руководители «Манчестер Юнайтед» хотят в самое ближайшее время официально заключить соглашение с голландским тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

По информации издания The Telegraph, «красные дьяволы» хотят как можно скорее официально завершить переход тен Хага для того, чтобы голландский специалист смог участвовать в трансферной политике клуба и определять, каких футболистов нужно будет подписать этим летом для усиления команды.

Напомним, что на данный момент манчестерской командой руководит немецкий тренер Ральф Рангник. Манкунианцы пока идут на седьмой строчке в таблице.