Невилл: «Манчестер Юнайтед» может стать кладбищем для репутации тен Хага

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу возможного перехода тренера «Аякса» Эрика тен Хага в манчестерскую команду.

Невилл сказал, что тен Хаг явно не хочет столкнуться в «Юнайтед» с тем, с чем столкнулись другие тренеры «красных дьяволов» за последние десять лет. Гари отметил, что, скорее всего, основные требования голландского специалиста отнюдь не финансовые. Экс-игрок добавил, что тен Хагу нужно быть осторожнее, так как «Олд Траффорд» может стать кладбищем для его репутации.

Напомним, что именно Эрик тен Хаг считается главным претендентом на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед».