Реднапп: Соперничество «Сити» и «Ливерпуля» похоже на соперничество между Месси и Роналду

Экс-игрок сборной Англии Джейми Реднапп высказался по поводу соперничества между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Реднапп сказал, что соперничество двух английских команд очень похоже на соперничество между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Джейми отметил, что споров по этому ведётся очень много, но нельзя отрицать тот факт, что за игрой «Сити» и «Ливерпуля» приятно наблюдать.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ и на один балл опережает мерсисайдскую команду под шефством Юргена Клоппа.