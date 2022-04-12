«Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Брайтона»

Руководители «Ньюкасла» планируют летом подписать соглашение с бельгийским полузащитником «Брайтона» Леандро Троссаром.

По информации Daily Mail, «сороки» хотят летом попробовать заполучить 27-летнего бельгийского футболиста. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость одного из лидеров «Брайтона» в 17 миллионов евро. За «чаек» Троссар выступает с лета 2019 года.

Напомним, что в этом сезоне Леандро Троссар провёл в английском чемпионате 29 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.