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«Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Брайтона»

12 Апреля 2022 • 09:02 Комментировать

Руководители «Ньюкасла» планируют летом подписать соглашение с бельгийским полузащитником «Брайтона» Леандро Троссаром.

По информации Daily Mail, «сороки» хотят летом попробовать заполучить 27-летнего бельгийского футболиста. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость одного из лидеров «Брайтона» в 17 миллионов евро. За «чаек» Троссар выступает с лета 2019 года.

Напомним, что в этом сезоне Леандро Троссар провёл в английском чемпионате 29 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Английская Премьер-лига Брайтон Леандро Троссар
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