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Канселу: «Всё, что я делаю – это ради моей мамы»

12 Апреля 2022 • 09:01 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу откровенно поговорил о своем чувстве к матери с журналистами Champions Journal.

«Ее личность больше всего похожа на мою. Только я знаю, что она сделала для меня; трудности, через которые мы оба прошли, разговоры, которые она вела со мной, когда дома не было денег», - сказал Канселу.

Мать игрока сборной Португалии Филомена Канселу погибла в автокатастрофе девять лет назад.

«Она была жизнерадостным человеком, и даже если она была уставшей, у нее всегда находилось время для моего брата и меня. Сегодня я также стараюсь, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Я стараюсь дать своей дочери и моей девушке любовь, которую она дала мне», - рассказал футболист «Манчестер Сити».

После катастрофы 27-летний футболист рассказал, что перестал получать удовольствие от игры и думал, стоит ли продолжать играть, но он позже отметил, что сегодня им движет желание заставить ее гордиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жоау Канселу
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