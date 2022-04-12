«Брентфорд» договорился о переходе полузащитника «Шахтёра»

Молодой украинский полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик в следующем сезоне будет выступать в английском чемпионате.

По информации Calciomercato, 21-летний украинский футболист согласовал контракт с английским «Брентфордом». Вот только за «пчёл» Мудрик сможет выступать только со следующего сезона, так как сейчас боссы АПЛ запретили командам регистрировать игроков из украинского чемпионата вне трансферного окна.

Напомним, что в этом сезоне Михаил Мудрик провёл в украинской лиге 11 матчей, в которых забил два мяча и сделал шесть ассистов.