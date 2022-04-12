«Тоттенхэм» летом может подписать ещё одного игрока «Ювентуса»

Лондонский «Тоттенхэм» летом планирует подписать контракт с ещё одним игроком туринского «Ювентуса», а именно с колумбийским защитником Хуаном Куадрадо.

По информации Teamtalk, 33-летнего колумбийского футболиста в лондонской команде хочет видеть наставник «шпор» Антонио Конте. Боссы «Тоттенхэма» хотят воспользоваться тем, что Куадрадо всё ещё не договорился с туринским клубом по поводу нового соглашения. Напомним, что защитник уже выступал на туманном Альбионе за «Челси».

В этом сезоне Хуан Куадрадо провёл в итальянской лиге 30 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три ассиста.