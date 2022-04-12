Саа посоветовал Ришарлисону перейти в «Челси»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа посоветовал форварду «Эвертона» Ришарлисану перебраться в «Челси».

«Челси» отлично подходит для Ришарлисона, все топ-клубы будут следить за его ситуацией. Я не вижу команд, в которых он бы не мог играть. Он особенный игрок, и никто не играет так, как он», - сказал Саа в интервью Boyle Sports.

Тем не менее, Саа выразил надежду, что руководство «Эвертона» сможет удержать нападающего в команде.

«Наверняка команды Премьер-лиги будет охотиться за ним, но я надеюсь, что «Эвертону» удастся сохранить такого игрока, потому что он звезда», - сказал Саа.

Ранее сообщалось, что к Ришарлисону проявляют интерес ряд клубов АПЛ, в том числе «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».