«Манчестер Юнайтед» готов заключить контракт с тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» готов заключить контракт с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

Как сообщает эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» хочет завершить подписание как можно скорее и может сделать объявление о сделке уже на следующей неделе. В клубе готовы активировать опцию об освобождении тен Хага за 1,7 миллиона фунтов стерлингов и урегулировать детали с «Аяксом».

Ранее сообщалось, что специалистом интересуется немецкий «Лейпциг», однако эта информация не подтвердилась. На пост главного тренера «Юнайтед» также претендовали Маурисио Почеттино и Луис Энрике.