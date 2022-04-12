«Астон Вилла» готова обменять Ингса на Биссума

Как сообщает Mirror, «Астон Вилла» намерена подписать полузащитника «Брайтона» Ива Биссума в обмен на Дэнни Ингса. Ожидается, что «Брайтон» запросит за Биссума немалые деньги, поэтому «Вилла» готовит вариант с обменом его на Ингса.

Бывший нападающий «Ливерпуля» Ингс пришел в «Виллу» прошлым летом, но так и не стал ключевым игроком, забив 24 матчах АПЛ всего 5 голов. Что касается, Биссума, то в его лице главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард надеется найти замену Дугласу Луису, который может покинуть клуб этим летом.

В этом сезоне Биссума провел в АПЛ 21 матч и отдал 1 результативную передачу.