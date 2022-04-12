«Эвертон» и «Ньюкасл» интересуются Фабианом Руисом

«Эвертон» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом.

Текущий контракт Руиса с «Наполи» истекает в конце следующего сезона. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис собирается провести переговоры с полузащитником в ближайшее время, но сам игрок не горит желанием продлевать соглашение, особенно на фоне интереса со стороны «Ньюкасла» и «Эвертона».

Как сообщает Gonfialarete, клубы АПЛ готовы раскошелиться и предложить футболисту намного лучшие условия, чем в итальянском клубе. Утверждается, что игрок не спешит определяться с будущим и будет рассматривать все возможные варианты в летнее межсезонье.