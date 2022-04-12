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«Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Кунде

12 Апреля 2022 • 07:59 Комментировать (1)

Согласно сообщению испанского издания Fichajes, «Севилья» расстанется с Жюлем Кунде в летнее трансферное окно, если покупатель заплатит 65 миллионов евро. Французский защитник является целью «Реала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Жюль Кунде зарекомендовал себя как один из лучших защитников Ла Лиги с тех пор, как перешел в «Севилью» из «Бордо» в июле 2019 года. На сегодняшний день 23-летний игрок провел 126 матчей за андалузский клуб, забив семь голов и отдав три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Севилья» запрашивала за футболиста 80 миллионов евро. Сейчас цена снизилась до 65 миллионов. Ожидается, что летом за игрока развернется настоящая борьба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Севилья Манчестер Юнайтед Жюль Кунде
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