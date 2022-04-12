Бербатов: «МЮ» должен играть в Лиге чемпионов»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался относительно игры команды и шансах на квалификацию в Лигу чемпионов.

«Очень сложный сезон. Поражение от «Эвертона» не помогло, а только усугубило ситуацию. Тем не менее, шанс есть. Впереди достаточно матчей. «Шпоры» — основной претендент на ЛЧ, но в футболе все может сильно поменяться. Я все еще надеюсь, что «МЮ» сможет сплотиться в единый коллектив и грамотно выступить в оставшихся матчах. «Юнайтед» должен играть в Лиге чемпионов» — сказал Бербатов официальному сайту клуба.