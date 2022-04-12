Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бербатов: «МЮ» должен играть в Лиге чемпионов»

12 Апреля 2022 • 03:37 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался относительно игры команды и шансах на квалификацию в Лигу чемпионов.

«Очень сложный сезон. Поражение от «Эвертона» не помогло, а только усугубило ситуацию. Тем не менее, шанс есть. Впереди достаточно матчей. «Шпоры» — основной претендент на ЛЧ, но в футболе все может сильно поменяться. Я все еще надеюсь, что «МЮ» сможет сплотиться в единый коллектив и грамотно выступить в оставшихся матчах. «Юнайтед» должен играть в Лиге чемпионов» — сказал Бербатов официальному сайту клуба.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
03:37 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «МЮ» должен играть в Лиге чемпионов»
03:28 · Англия. Премьер-лига
«Ман Сити» придется заплатить 145 млн евро за трансфер Холанна, не считая зарплаты
01:20 · Англия. Премьер-лига
Источник: Роналду не хочет в «Барселону» из-за Хави, главный претендент на игрока – «ПСЖ» 1
00:40 · Англия. Премьер-лига
Асенсио предложен двум английским клубам
11 Апреля
22:51 · Англия. Премьер-лига
Немецкий журналист назвал «чушью» информацию об интересе «Лейпцига» к тен Хагу
22:31 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложит около 70 млн евро за Милинковича-Савича
22:23 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» запланировал 2 приоритетных летних трансфера
21:28 · Англия. Премьер-лига
Приоритет для «Манчестер Юнайтед» летом — трансфер Нкунку
21:24 · Англия. Чемпионшип
Озил не перейдёт в «Халл»
21:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложил Холанну большой контракт на 5 лет
21:11 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» защитника «Интера»
19:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ»: «Хочу, чтобы этот сезон поскорее закончился»
19:20 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «МЮ» прокомментировал репутацию и положение Рангника в команде
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить 35 млн евро за Кулушевски
Все новости
Рекомендуем