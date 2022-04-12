«Ман Сити» придется заплатить 145 млн евро за трансфер Холанна, не считая зарплаты

Руководители «Манчестер Сити» ставят трансфер Эрлинга Холанна в приоритет. Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола считает, что норвежец может стать одним из лучших игроков мира под его руководством на много лет вперед в составе «горожан».

Издание Sky Sport Italy сообщает, что «Манчестер Сити» сделал грандиозное предложение: 75 млн евро за трансфер игрока (сумма прописана в контракте в качестве отступных) + 70 млн евро в качестве комиссионных агенту Мино Райоле.

Сам Холанн получит зарплату в размере 30 млн евро в год и контракт на 5 лет.