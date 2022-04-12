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«Ман Сити» придется заплатить 145 млн евро за трансфер Холанна, не считая зарплаты

12 Апреля 2022 • 03:28 Комментировать

Руководители «Манчестер Сити» ставят трансфер Эрлинга Холанна в приоритет. Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола считает, что норвежец может стать одним из лучших игроков мира под его руководством на много лет вперед в составе «горожан».

Издание Sky Sport Italy сообщает, что «Манчестер Сити» сделал грандиозное предложение: 75 млн евро за трансфер игрока (сумма прописана в контракте в качестве отступных) + 70 млн евро в качестве комиссионных агенту Мино Райоле.

Сам Холанн получит зарплату в размере 30 млн евро в год и контракт на 5 лет.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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