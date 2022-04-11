Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола имеет отличные шансы, чтобы продлить контракт с «Манчестер Сити».

Недавно была информация о возможном назначении испанца в качестве главного тренера сборной Бразилии, но выполнить такую сделку практически нереально. Боссы «Сити» уверены, что 51-летний специалист останется в Манчестере.

Гвардиола активно обсуждает с руководством летние трансферы и планирует выстраивать долгосрочный проект. Испанец работает не только ради настоящего этой команды, но и будущего.

Действующий контракт с «горожанами» действует до лета 2023 года. В любой момент Пеп может подписать новое соглашение. Менеджмент «Сити» надеется, что новый договор подпишут в ближайшие несколько месяцев, о чем сообщил инсайдер Фабрицио Романо.