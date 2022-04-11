«МЮ» запланировал 2 приоритетных летних трансфера

Руководители «Манчестер Юнайтед» проанализировали текущий сезон и уже выстроили планы на летние трансферы.

Если верить журналисту издания Sky Sport Флориану Плеттенбергу, приоритетные цели клуба: подписание нападающего и центрального полузащитника.

На данный момент «красные дьяволы» попытаются найти вариант, который будет эффективно работать в паре с Криштиану Роналду.

В качестве центрального полузащитника англичане ищут габаритного футболиста, рост которого превышает 190 см. «МЮ» хотел бы видеть игрока, который имеет сходства по физике с Неманей Матичем.