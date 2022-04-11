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Приоритет для «Манчестер Юнайтед» летом — трансфер Нкунку

11 Апреля 2022 • 21:28 Комментировать

Руководители «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании атакующего хавбека «РБ Лейпциг» — Кристофера Нкунку.

Журналист издания Sky Sport сообщает, что английский гранд поставил переход в приоритет.

«МЮ» активно обсуждает трансферные планы, а главный тренер Ральф Рангник уже неоднократно дал понять, что Нкунку станет важным игроком команды, вокруг которого можно построить весь проект.

Единственный вопрос заключается в том, что у «красных дьяволов» на данной позиции есть несколько серьёзных игроков. Нужно тратить деньги на очередного атакующего хава?


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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