Приоритет для «Манчестер Юнайтед» летом — трансфер Нкунку

Руководители «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании атакующего хавбека «РБ Лейпциг» — Кристофера Нкунку.

Журналист издания Sky Sport сообщает, что английский гранд поставил переход в приоритет.

«МЮ» активно обсуждает трансферные планы, а главный тренер Ральф Рангник уже неоднократно дал понять, что Нкунку станет важным игроком команды, вокруг которого можно построить весь проект.

Единственный вопрос заключается в том, что у «красных дьяволов» на данной позиции есть несколько серьёзных игроков. Нужно тратить деньги на очередного атакующего хава?