«Манчестер Сити» предложил Холанну большой контракт на 5 лет

Руководители «Манчестер Сити» сделали очень серьёзное предложение нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну.

Если норвежский футболист примет предложение англичан, сможет зарабатывать 30 млн евро в год «чистыми». О данной информации сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио. Холанну предложили 5-летнее соглашение, что позволит заработать около 150 млн евро, не считая бонусов.

Сам футболист дал понять, что приоритет — продолжение карьеры в Испании. На данный момент варианты с «Барселоной» и «Реалом» обрабатываются Райолой.

За 19 матчей в Бундеслиге Холанн отличился 16 голами и сделал 3 результативные передачи.