Экс-футболист «МЮ» прокомментировал репутацию и положение Рангника в команде

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал уровень репутации и положение главного тренера команды Ральфа Рангника.

«Рангник пришел сюда с репутацией невероятного и жесткого специалиста. Сегодня на него давит все то, что происходит. Это самое и наиболее уязвимое место на бровке «Юнайтед». Такое ощущение, что игроки не имеют к нему никакого отношения» — сказал Невилл изданию Sky Sports.

Также Невилл добавил, что очень долго ждет возвращения «МЮ» на вершину таблицы, как и многие болельщики.

На данный момент Рангник явно не справляется со своей работой.