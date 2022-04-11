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Экс-футболист «МЮ» прокомментировал репутацию и положение Рангника в команде

11 Апреля 2022 • 19:20 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал уровень репутации и положение главного тренера команды Ральфа Рангника.

«Рангник пришел сюда с репутацией невероятного и жесткого специалиста. Сегодня на него давит все то, что происходит. Это самое и наиболее уязвимое место на бровке «Юнайтед». Такое ощущение, что игроки не имеют к нему никакого отношения» — сказал Невилл изданию Sky Sports.

Также Невилл добавил, что очень долго ждет возвращения «МЮ» на вершину таблицы, как и многие болельщики.

На данный момент Рангник явно не справляется со своей работой.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Гари Невилл
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