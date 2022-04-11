Роналду лишился статуса посла в благотворительной организации

Криштиану Роналду попал в очень серьёзный скандал после матча с «Эвертоном» (0:1). Эпизод с выбитым мобильным телефоном из рук ребенка будут рассматривать еще очень долго.

Сегодня стало известно, что португальца лишили статуса посла в одной благотворительной организации — «Спасем детей».

«Криштиану поддерживал работу нашей организации. Он помогал всем семьям. С 2018 года он перестал поддерживать с нами связь, поэтому больше Роналду не является нашим послом» — сказал специалист организации изданию The Sun.