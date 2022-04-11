Фанаты «Манчестер Юнайтед» игрокам команды: «Убирайтесь из нашего клуба»

Положение «Манчестер Юнайтед» в таблице и поражение от «Эвертона» (0:1) сделали свое дело.

Фанаты клуба прицепили картонную табличку к столбу недалеко от тренировочной базы. На ней было несколько оскорбительных фраз, от чего легче игрокам явно не становится.

«Позорные мешки с дерь**м! Не можете носить достойно футболку такого великого клуба, убирайтесь вон!» — написано на табличке.

«МЮ» набрал 51 балл в таблице и располагается на 7 строчке АПЛ. Команда фактически потеряла возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.