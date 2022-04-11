Льорис: «Впереди ещё семь игр, нужно идти до конца»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Я считаю, что у этой команды очень хороший потенциал. И с уверенностью мы можем расти еще быстрее. Но опять же, в футболе от одной игры к другой все может очень быстро поменяться. Вот почему мы должны быть осторожны», - сказал голкипер «Тоттенхэма».

Он отметил важность оставаться сосредоточенными.

«Мы должны оставаться сосредоточенными на нашей главной цели и быть сосредоточенными на себе, а не на других. Впереди еще семь игр и 21 очко. Нам нужно идти до конца», - сказал Льорис.