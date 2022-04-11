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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тевес может подписать контракт с «Тоттенхэмом»

11 Апреля 2022 • 14:02 Комментировать

Опытный аргентинский нападающий Карлос Тевес может в ближайшее время подписать контракт с лондонским «Тоттенхэмом».

По информации Corriere dello Sport, 38-летний аргентинский футболист отправился в Лондон на встречу с наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте. Стоит отметить, что на данный момент Карлос является свободным агентом. Последней командой Тевеса была аргентинская «Бока Хуниорс».

Напомним, что в АПЛ Карлос Тевес также выступал за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Карлос Тевес Антонио Конте Английская Премьер-лига
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