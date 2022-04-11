Гари Невилл: «Желаю, чтобы «Сити» и «Ливерпуль» встретились в финале Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Гари Невилл заявил, что хочет, чтобы в финале Лиги чемпионов встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Когда вы думаете о двух лучших командах Европы на данный момент, именно эти два клуба приходят на ум. Они борются в Лиге чемпионов, чемпионате Англии и Кубке. Они действительно не от мира сего», - заявил Невилл.

Он добавил, что оба тренера изменили футбол не только в Англии, но и во всей Европе.

«Гвардиола преобразил футбол. Клопп – настоящий стритфайтер. Какая страсть и какой дух!», - добавил Невилл.