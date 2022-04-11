Де Брёйне о ван Дейке: «Наши дети ходят в одну школу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о своих отношениях с центральным защитником «Ливерпуля» Виргилом ван Дейком. Бельгиец заявил, что отлично знаком с одним из ключевых футболистов принципиальных соперников.

«Я знаю Виргила давно. Мы довольно часто видимся. Наши дети ходят в одну школу, им нравится играть вместе. Мы пообщались с ним после матча. Это был просто дружеский разговор», – заявил бельгиец в интервью после матча.

Напомним, что игра между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» завершилась вничью 2:2. Дебютный гол в матче как раз забил де Брёйне. На данный момент «горожане» опережают «скаузеров» в турнирной таблице АПЛ на одно очко.