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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне о ван Дейке: «Наши дети ходят в одну школу»

11 Апреля 2022 • 13:52 Комментировать
Астон Вилла
0:0
Ливерпуль
отменен
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о своих отношениях с центральным защитником «Ливерпуля» Виргилом ван Дейком. Бельгиец заявил, что отлично знаком с одним из ключевых футболистов принципиальных соперников.
 
«Я знаю Виргила давно. Мы довольно часто видимся. Наши дети ходят в одну школу, им нравится играть вместе. Мы пообщались с ним после матча. Это был просто дружеский разговор», – заявил бельгиец в интервью после матча.
 
Напомним, что игра между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» завершилась вничью 2:2. Дебютный гол в матче как раз забил де Брёйне. На данный момент «горожане» опережают «скаузеров» в турнирной таблице АПЛ на одно очко.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Виргил Ван Дейк Кевин де Брёйне
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