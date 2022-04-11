Гари Невилл: «В «Юнайтед» не смог вырасти ни один молодой игрок»

Футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал то, как «Манчестер Юнайтед» работает с молодыми футболистами, и предположил, что это может негативно сказаться на вероятности прихода Эрика тен Хага на пост главного тренера.

«Если вы посмотрите, что «Манчестер Юнайтед» делает с игроками, вы увидите, что ни один из них не вырос. Посмотрите, что они сделали с Донни ван де Беком», — сказал легенда «Юнайтед» в своем подкасте на Sky Sports.

Невилл добавил, что это может плохо повлиять на приход тен Хага.

«Если ты Тен Хаг, я думаю, ты разговариваешь по телефону с Ван де Беком. Как там, Донни? И он не говорит ничего хорошего, не так ли?», - саркастически заметил Невилл.