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Гари Невилл: «В «Юнайтед» не смог вырасти ни один молодой игрок»

11 Апреля 2022 • 13:19 Комментировать

Футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал то, как «Манчестер Юнайтед» работает с молодыми футболистами, и предположил, что это может негативно сказаться на вероятности прихода Эрика тен Хага на пост главного тренера.

«Если вы посмотрите, что «Манчестер Юнайтед» делает с игроками, вы увидите, что ни один из них не вырос. Посмотрите, что они сделали с Донни ван де Беком», — сказал легенда «Юнайтед» в своем подкасте на Sky Sports.

Невилл добавил, что это может плохо повлиять на приход тен Хага.

«Если ты Тен Хаг, я думаю, ты разговариваешь по телефону с Ван де Беком. Как там, Донни? И он не говорит ничего хорошего, не так ли?», - саркастически заметил Невилл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Эрик тен Хаг Донни ван де Бек
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