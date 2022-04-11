Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гордон: «Мы не допустим вылет «Эвертона»

11 Апреля 2022 • 11:28 Комментировать
Эвертон
0:0
Кристал Пэлас
отменен

Нападающий «Эвертона» Энтони Гордон выразил уверенность в том, что «ириски» смогут сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.

«Я никогда не думал о вылете, но после нескольких неудачных матчей, это стало возможным. Мы не допустим этого», — приводит слова Гордона Goal.

Футболист также выразил недовольство мнением многих людей, которые считают, что игрокам команды безразлична судьба клуба.

В последнем на сегодняшний день матче АПЛ «Эвертон» обыграл на своём поле «Манчестер Юнайтед» (1:0). Единственный мяч в той встречи забил Гордон.

На данный момент «ириски» располагаются на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Энтони Гордон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
14:37 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Пока всё в руках «Сити»
14:04 · Англия. Премьер-лига
«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на Нуньеса
14:02 · Англия. Премьер-лига
Тевес может подписать контракт с «Тоттенхэмом»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «Желаю, чтобы «Сити» и «Ливерпуль» встретились в финале Лиги чемпионов 1
13:52 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне о ван Дейке: «Наши дети ходят в одну школу»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель о матче с «Реалом»: «Шансов мало, но играть будем на полную катушку»
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» пополнится полузащитником «Астон Виллы»
13:19 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «В «Юнайтед» не смог вырасти ни один молодой игрок»
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен подписать 16-летнего шотландца
12:21 · Англия. Премьер-лига
Мать мальчика, чей телефон разбил Роналду заявила, что её сын больше не хочет видеть португальца
11:53 · Англия. Премьер-лига
Детская благотворительная организация перестала сотрудничать с Роналду
11:28 · Англия. Премьер-лига
Гордон: «Мы не допустим вылет «Эвертона»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: Роналду мне никогда не нравился
10:59 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» Доэрти выбыл до конца сезона
10:37 · Англия. Премьер-лига
Донни ван де Бек стал отцом
Все новости
Рекомендуем