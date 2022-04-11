Гордон: «Мы не допустим вылет «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Энтони Гордон выразил уверенность в том, что «ириски» смогут сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.

«Я никогда не думал о вылете, но после нескольких неудачных матчей, это стало возможным. Мы не допустим этого», — приводит слова Гордона Goal.

Футболист также выразил недовольство мнением многих людей, которые считают, что игрокам команды безразлична судьба клуба.

В последнем на сегодняшний день матче АПЛ «Эвертон» обыграл на своём поле «Манчестер Юнайтед» (1:0). Единственный мяч в той встречи забил Гордон.

На данный момент «ириски» располагаются на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.