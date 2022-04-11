Экс-игрок «Ливерпуля»: Роналду мне никогда не нравился

Бывший футболист «Ливерпуля» Хосе Энрике высказался по поводу звёздного португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Энрике заявил, что ему никогда не нравился португальский футболист, который считает себя богом и верит, что ему всё дозволено. Хосе отметил, что это не отменяет того факт, что Криштиану является одним из лучших футболистов в истории, хоть Роналду и очень неприятная личность.

Напомним, что после матча с «Эвертоном» Криштиану Роналду не сдержал эмоции и разбил телефон одному из фанатов.