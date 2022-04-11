Полузащитник «Эвертона» и голландской сборной Донни ван де Бек стал отцом.

24-летний голландский футболист и его девушка Эстель Бергкамп, дочь именитого экс-форварда «Арсенала» Денниса Бергкампа, стали родителями. Ребёнка назвали Ломи. Об этом голландский футболист рассказал в своих социальных сетях.

Напомним, что первую половину сезона ван де Бек играл в «Манчестер Юнайтед», но сейчас голландец на правах арендного соглашения выступает за «Эвертон». В составе «ирисок» Донни провёл в АПЛ шесть матчей.