Меленстен: «Не уверен, что Погба подходит Премьер-лиге»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника клуба Поля Погба. Ранее сообщалось, что футболист не собирается продолжать карьеру в «Манчестер Юнайтед» и собирается покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Неудача — громкое слово, но оправдал ли Погба ожидания? Я так не думаю», - заявил Меленстен.

Он добавил, что не заметил у игрока желания помочь своему клубу.

«Действительно ли он подходит Премьер-лиге? Что меня немного расстроило, так это то, что Пол никогда открыто не заявлял о своей приверженности «Юнайтед». Он никогда не говорил, что собирается остаться и вернуть «Юнайтед» туда, где они должны быть», - добавил Меленстен.