Александер-Арнольд превзошёл рекорд Джеррарда по ассистам за сезон

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в поединке с «Манчестер Сити» отметился результативной передачей на Диогу Жоту.

В этом сезоне защитник «красных» сделал уже 17 ассистов, так что Трент превзошёл достижение Стивена Джеррарда, который за свою долгую карьеру в «Ливерпуле» максимум делал 16 результативных передач за один сезон.

Напомним, что встреча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» закончилась вничью со счётом 2:2. Мерсисайдцы на данный момент идут на второй строчке и отстают от «горожан» лишь на один балл.