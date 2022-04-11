Агуэро: «Фоден - невероятный талант»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро лестно отозвался об игре Фила Фодена.

«Он мог бы стать лучшим английским талантом своего поколения. У него так много качеств, и легко забыть, что ему всего 21 год, и у него так много времени, чтобы учиться и становиться лучше», - сказал Агуэро.

Также аргентинец посоветовал главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле почаще выпускать Фодена в стартовом составе.

«Я не знаю, в чем проблема, но Пеп, выведи его на поле. Теперь, когда я больше не играю, я могу это сказать!», - сказал Агуэро в интервью TyC.