«Ливерпуль» не заинтересован в покупке Тилеманса

«Ливерпуль» не заинтересован в покупке полузащитника «Лестера» Юрии Тилеманса.

По словам журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «Ливерпуль» не заинтересован в летней покупке полузащитника «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманса. Однако, за 24-летним игроком активно следят «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт футболиста с «Лестером» заканчивается в 2023 году и Тилеманс дал понять, что не собирается продлевать соглашение. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется игроком, так как клуб собирается «омолодить» центр полузащиты. Однако, сейчас утверждается, что Клопп не заинтересован в покупке футболиста.

Также сообщается, что в летнее трансферное окно покупка Тилеманса может обойтись в 25 миллионов фунтов стерлингов.