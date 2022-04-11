Жоржиньо попал в сферу интересов «Лацио»

Согласно изданию Corriere dello Sport, «Лацио» следит за ситуацией с Жоржиньо, поскольку Маурицио Сарри присматривается к подписанию полузащитника этим летом. Контракт игрока «Челси» истекает через года и, вполне возможно, он покинет «Стэмфорд Бридж» в летнее трансферное окно.

Сарри и Жоржиньо вместе работали в «Наполи», где добились неплохих успехов. Как только итальянский тренер возглавил «Челси», он попросил подписать Жоржиньо в лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что к футболисту также проявляется интерес «Милан».