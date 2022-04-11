«Ювентус», «Милан» и «Рома» интересуются Лингардом

"Ювентус", "Милан" и "Рома" заинтересованы в подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда на правах бесплатного агента, сообщает Mirror.

Контракт Джесси Лингарда с «Манчестер Юнайтед» истекает этим летом, и форвард привлекает внимание множества клубов. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются также «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Ожидается, что Лингард потребует зарплату в 150 000 фунтов стерлингов в неделю, говорится в сообщении.

Также отмечается, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Вест Хэме», где он играл ранее на правах аренды.