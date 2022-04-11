Дибала не хочет переходить в «Арсенал» и «Ньюкасл»

Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала не заинтересован в переходе в «Арсенал» и «Ньюкасл».

По данным FC Internews, Пауло Дибала скорее всего останется играть в Италии после того, как летом покинет «Ювентус». Интерес к игроку проявляли несколько клубов АПЛ, но аргентинец дал понять, что будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста является «Интер».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.