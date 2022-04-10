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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Норвич» одержал первую победу с января, обыграв «Бёрнли»

10 Апреля 2022 • 18:15 Комментировать
Норвич
2:0
Бёрнли
окончен

В матче 32-го тура АПЛ «Норвич» на своем поле победил «Бёрнли» со счетом 2:0.

За «канареек» голами отличились Пьер Леес-Мелу и Теему Пукки.

Стоит отметить, что в последний раз «Норвич» побеждал в чемпионате Англии 21 января 2022 года, тогда был повержен «Уотфорд» (3:0).

«Канарейки» набрали 21 очко и остались на дне турнирной таблице. «Бёрнли» с 24 очками борется за выживание и сейчас находится на 18-й строчке.

Протокол игры  
Норвич 2:0Бёрнли
(1:0) Лис-Мелу Пьерр9'   
(2:0) Пукки Теэму86'   
Крул ТимБайрам СэмХэнли ГрантГибсон БенЯннулис Димитрис  84' (Уильямс Брендон (  84') Маклин КенниНорманн МатиасДауэлл КиранЛис-Мелу Пьерр   26'  69' (Рупп Лукас (  69') Рашица МилотПукки Теэму  89' (Цолис Христос (  89')
Запасные: Ганн ЭнгусЦиммерман КристофРоу ДжонатанСоренсен ЯкобАаронс Макс
Поуп НикЛоутон МэттьюКоллинз НатанТарковски ДжеймсТэйлор Чарли   78'Леннон Аарон  64' (Макнил Дуайт (  64') Вествуд ЭшлиБраунхилл ДжошКорне МаксвеллРодригес Джей  84' (Барнс Эшли (  84') Вегхорст Ваут  56' (Выдра Матей (  56')
Запасные: Томас БоббиКорк ДжекСтивенс ДейлХеннесси УэйнРобертс Коннор IIЛонг Кевин
10 апреля. Стадион "Кэрроу Роуд".

 

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окончен Норвич 2:0 Бёрнли 3.10 3.30 2.40
окончен Лестер 2:1 Кристал Пэлас 2.60 3.40 2.75
окончен Брентфорд 2:0 Вест Хэм 2.60 3.35 2.75
Идет 73 минута Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль 2.15 3.55 3.50
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