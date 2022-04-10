«Норвич» одержал первую победу с января, обыграв «Бёрнли»

В матче 32-го тура АПЛ «Норвич» на своем поле победил «Бёрнли» со счетом 2:0.

За «канареек» голами отличились Пьер Леес-Мелу и Теему Пукки.

Стоит отметить, что в последний раз «Норвич» побеждал в чемпионате Англии 21 января 2022 года, тогда был повержен «Уотфорд» (3:0).

«Канарейки» набрали 21 очко и остались на дне турнирной таблице. «Бёрнли» с 24 очками борется за выживание и сейчас находится на 18-й строчке.