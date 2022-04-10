«Норвич» одержал первую победу с января, обыграв «Бёрнли»

В матче 32-го тура АПЛ «Норвич» на своем поле победил «Бёрнли» со счетом 2:0.
За «канареек» голами отличились Пьер Леес-Мелу и Теему Пукки.
Стоит отметить, что в последний раз «Норвич» побеждал в чемпионате Англии 21 января 2022 года, тогда был повержен «Уотфорд» (3:0).
«Канарейки» набрали 21 очко и остались на дне турнирной таблице. «Бёрнли» с 24 очками борется за выживание и сейчас находится на 18-й строчке.
Протокол игры
|(1:0) Лис-Мелу Пьерр9'
|(2:0) Пукки Теэму86'
Крул Тим•Байрам Сэм•Хэнли Грант•Гибсон Бен•Яннулис Димитрис 84' (Уильямс Брендон ( 84') •Маклин Кенни•Норманн Матиас•Дауэлл Киран•Лис-Мелу Пьерр 26' 69' (Рупп Лукас ( 69') •Рашица Милот•Пукки Теэму 89' (Цолис Христос ( 89')
Поуп Ник•Лоутон Мэттью•Коллинз Натан•Тарковски Джеймс•Тэйлор Чарли • 78'Леннон Аарон 64' (Макнил Дуайт ( 64') •Вествуд Эшли•Браунхилл Джош•Корне Максвелл•Родригес Джей 84' (Барнс Эшли ( 84') •Вегхорст Ваут 56' (Выдра Матей ( 56')
10 апреля. Стадион "Кэрроу Роуд".