Полузащитник «Астон Виллы» может перейти в «Рому»

Бразильский полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может в летнее трансферное окно перебраться в итальянский чемпионат.

По информации Calciomercato, 23-летний бразильский футболист попал в сферу интересов «Ромы». Стоит отметить, что на подписании Дугласа настаивает главный тренер римского клуба Жозе Моуринью. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в солидные 35 миллионов евро.

В этом сезоне Дуглас Луис провёл в английском чемпионате 27 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.