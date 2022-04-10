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Стало известно, какую зарплату хочет получать Рюдигер по новому контракту

10 Апреля 2022 • 11:11 Комментировать

Стало известно о том, какую зарплату по новому контракту хочет получать немецкий защитник Антонио Рюдигер.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 29-летний немецкий футболист хочет подписать с какой-нибудь топ-командой четырёхлетнее соглашение с зарплатой в 12 с половиной миллионов евро в год. Антонио также хочет получить солидный подписной бонус в размере 20 миллионов евро. Напомним, что этим летом контракт Рюдигера с «Челси» заканчивается и он станет свободным агентом.

В этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 28 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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