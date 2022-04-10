Стало известно, какую зарплату хочет получать Рюдигер по новому контракту

Стало известно о том, какую зарплату по новому контракту хочет получать немецкий защитник Антонио Рюдигер.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 29-летний немецкий футболист хочет подписать с какой-нибудь топ-командой четырёхлетнее соглашение с зарплатой в 12 с половиной миллионов евро в год. Антонио также хочет получить солидный подписной бонус в размере 20 миллионов евро. Напомним, что этим летом контракт Рюдигера с «Челси» заканчивается и он станет свободным агентом.

В этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 28 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.