Роналду остался без трофеев впервые с 2006 года

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду точно закончит этот сезон без трофеев.

«Красные дьяволы» лишились даже математических шансов на титул в АПЛ в этом сезоне, так что 37-летний португальский футболист точно останется без трофеев. Стоит отметить, что последний раз Криштиану оставался без трофеев в уже далёком 2006 году. После этого Роналду всегда завоёвывал со своими клубами какие-нибудь титулы.

Напомним, что в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» уже вылетел из Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка Лиги.