Экс-игрок «Ливерпуля»: Команда Клоппа в этом сезоне может запросто выиграть 4 трофея

Бывший защитник «Ливерпуля» Маркус Баббель считает, что подопечные Юргена Клоппа в этом сезоне вполне могут выиграть сразу четыре трофея.

Баббель сказал, что «Ливерпуль» вполне может замахнуться на квадрупл в этом сезоне. Маркус отметил, что у мерсисайдской команды есть приличная глубина состава из 16-18 футболистов, что должно помочь выиграть все четыре главных трофея. Экс-игрок добавил, что новички очень здорово вписались в игру «Ливерпуля».

Напомним, что «красные» на данный момент занимают вторую строчку в национальном чемпионате.