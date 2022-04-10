Роналду закончит сезон без трофеев

Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в этом сезоне точно останется без трофеев.

Манчестерский клуб проиграл «Эвертону» со счётом 0:1 и потерял даже математические шансы на победу в АПЛ. Стоит отметить, что до этого «красные дьяволы» также вылетели из Кубка Англии, Кубка Лиги и Лиги чемпионов. Роналду вернулся в «Юнайтед» прошлым летом.

В этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 25 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.