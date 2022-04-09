Тринкан хочет уйти из «Барселоны» в команду из чемпионата Португалии

Форвард «Барселоны» Франсиску Тринкан, который на правах аренды защищает цвета «Вулверхэмптона» имеет желание вернуться в Португалию, пишет Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что Тринканом интересуется лиссабонский «Спортинг», который заинтересован арендовать 22-летнего португальца.

В текущем сезоне португальский нападающий сыграл за «волков» 24 матча в АПЛ, забил 1 мяч и отдал одну голевую передачу. Контракт Тринкана с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.

Он перешел в каталонский клуб летом 2020 года. За «Барсу» он сыграл 42 матча, смог поразить ворота соперников три раза и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 22 млн евро.